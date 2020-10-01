В четверг в швейцарской Женеве прошла жеребьевка группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, по итогам которой своих соперников узнали три российских клуба - питерский "Зенит", московский "Локомотив" и "Краснодар".

Действующие чемпионы России с берегов Невы из первой корзины попали в группу F, где поспорят с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, итальянским "Лацио" и бельгийским "Брюгге".

Железнодорожники как серебряные призеры Премьер-лиги из четвертой корзины для жеребьевки попали в квартет А вместе с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".

Ставший третьим "Краснодар", пробившийся в групповой этап через квалификацию, был посеян в третьей корзине и сыграет в группе Е с английским "Челси", испанской "Севильей" и французской командой "Ренн".

Уффф ????????????



Завершилась жеребьевка группового этапа! Какая группа самая интересная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/GDHifIaLuh— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Календарь матчей российских клубов в Лиге чемпионов станет известен позднее. Встречи первого тура команды проведут 20 или 21 октября.

Финал главного еврокубка сезона-2020/21 должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая 2021 года.