Итальянский футбольный клуб "Дженоа" приобрел у российского "Ростова" 25-летнего узбекского нападающего Элдора Шомуродова. На официальном сайте ростовчан сообщается, что между сторонами достигнуто соглашение по трансферу, условия которого не утоняются.

По данным СМИ, "Дженоа" заплатит за Шомуродова от 8 до 9 миллионов евро включая все бонусы. Также российский клуб получит 15 процентов от последующей продажи игрок сборной Узбекистана.

Ожидается, что Элдор подпишет с "грифонами" четырехлетний контракт с окладом в 600-700 тысяч евро в год.

Шомуродов перешел в "Ростов" из узбекского "Бунедкора" в 2017 году, провел за ростовчан 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне Элдор с 11 голами стал лучшим бомбардиром команды и занял седьмое место в списке голеадоров отечественной Премьер-лиги.

"Ростов" выложил на официальном ютуб-канале прощальное видео под заголовком "Спасибо за все, Элдор Шомуродов!"

В прошлом сезоне Серии А "Дженоа" занял 17-е место из 20 возможных, а лучшим бомбардиром команды с 9 голами стал 37-летний македонский нападающий Горан Пандев.