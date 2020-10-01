Баскетбольный клуб «Енисей» Красноярский баскетбольный клуб "Енисей" из-за вспышки коронавируса проведет домашний матч Единой лиги ВТБ с чемпионом Белоруссии "Цмоки-Минском" почти без ротации состава

Баскетбольный клуб «Енисей»

Красноярский баскетбольный клуб "Енисей" из-за вспышки коронавируса проведет домашний матч Единой лиги ВТБ с чемпионом Белоруссии "Цмоки-Минском" почти без ротации состава.

В заявку на игру будут включены лишь семь баскетболистов, в том числе Артем Шлегель и Иван Ващенко, подтянутые на молодежного состава.

Как заявил пресс-службе клуба штатный врач команды Игорь Черненко, распространение инфекции началось с ассистента главного тренера Павла Дергачева, затем заболел Сергей Митусов.

После этого среди игроков обнаружили еще три случая заболевания, плюс из-за температуры и кашля был отстранен от тренировок Керрон Джонсон. Кроме того, не до конца восстановился от травмы Лейтон Хэммондс.

По словам Черненко, у многих игроков болезнь протекает с симптомами - повышение температуры, кашель, потеря обоняния. Однако на сегодняшний день самочувствие пациентов улучшилось, заболевание развивается достаточно в легкой форме. Все игроки сидят по домам на самоизоляции и лечатся.

Мужская команда БК "Енисей" проведет домашний поединок всемером из-за вспышки коронавируса Covid-19. Помимо заболевших инфекцией не до конца восстановился после травмы Хэммондс и скорее всего не сможет выйти на площадку.

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На помощь основе в заявку н… https://t.co/u9w1xFiBt5 pic.twitter.com/9sSRyTSydT— БК Енисей (@BC_Enisey) October 1, 2020

Напомним, что предыдущий сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен. Новый сезон стартовал 20 сентября.