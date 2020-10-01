si.robi /wikimedia.org Теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

si.robi /wikimedia.org

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни на грунтовых кортах Парижа.

В матче второго круга 24-летний Хачанов, имеющий 15-й номер посева, обыграл чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 3 часа 39 минут.

В следующем круге Карен, наивысшим достижением которого на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года, сыграет с чилийцем Кристианом Гарином (20).

Тем временем в женском одиночном разряде зачехлила ракетку российская теннисистка Дарья Касаткина, которая во втором раунде встретила непреодолимый барьер в лице Арины Соболенко из Белоруссии.

Восьмой ракетке парижского турнира хватило полутора часов и двух сетов для победы со счетом 7:6 (8:6), 6:0.