Денис Глушаков стал футболистом подмосковных "Химок"

Пресс-служба подмосковного футбольного клуба "Химки" в четверг объявила о подписании контракта с бывшим капитаном московского "Спартака" Денисом Глушаковым.

С 33-летним российским полузащитником подписано соглашение до конца текущего сезона.

Последним клубом Глушакова был грозненский "Ахмат", за который хавбек играл до конца июля 2020-го. В минувшем сезоне Денис провел за грозненцев 27 матчей и забил 6 мячей, а 4 августа объявил об уходе из команды и с тех пор находился в статусе свободного агента.

В составе "красно-белых" полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. Именно из "Спартака" футболист со скандалом перешел в "Ахмат" летом прошлого года.

На счету ветерана более 300 матчей в Премьер-лиге и 57 игр в форме сборной России. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека в 1,2 млн евро.

Футболисты подмосковных "Химок" на этой неделе одержали первую за 11 лет победу в высшем дивизионе, переиграв со счетом 1:0 столичное "Динамо". В 2009 году команда вылетела из Премьер-лиги, проиграв во всех 15 матчах второго круга, и с тех пор не пробивалась в элиту.