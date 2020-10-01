Hayk S / wikipedia.org Чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян вместе с отрядом армянских добровольцев "Гайдук" отправился воевать в Нагорный Карабах

Hayk S / wikipedia.org

Чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян вместе с отрядом армянских добровольцев "Гайдук" отправился воевать в Нагорный Карабах, где в конце сентября резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Ранее власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с возобновлением боевых действий по всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе.

Одним из командиров этого отряда "Гайдук", сформированного в апреле 2016-го года, является отец спортсмена Карен Арутюнян.

"Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Уверены, что победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой", - написал 20-летний борец на своей странице Facebook.

В воскресенье утром Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к жертвам среди мирного населения и военных, вследствие чего азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление. Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан, начав в 8:00 утра по местному времени воздушную и ракетную атаки.

После начала столкновений обе страны объявили о введении военного положения, Ереван также начал всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте до 55 лет, Баку - частичную мобилизацию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.