FCKrasnodar / twitter.com "Краснодар" впервые в истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов

FCKrasnodar / twitter.com

Российский футбольный клуб "Краснодар" впервые в своей истории допился права выступить в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне в греческих Салониках в ответном матче раунда плей-офф квалификации еврокубка команда Мурада Мусаева нанесла поражение местному ПАОКу со счетом 2:1, что вкупе с домашней победой (2:1) недельной давности принесло краснодарцам путевку в групповой раунд турнира.

В ответной встрече все три гола уместились в промежуток между 73-й и 78-й минутами - сначала мяч в свои ворота после прострела Игоря Смольникова отправил игрок греческого клуба Иоаннис Михайлидис, спустя четыре минуты счет сравнял Омар Эль-Каддури, но гости сразу же вновь вышли вперед усилиями Реми Кабелла.

"Краснодар" впервые за 12-летнюю историю сыграет в групповом этапе главного европейского турнира. В сезоне-2019/20 команда дебютировала в Лиге чемпионов, но не сумела пройти квалификацию, дважды уступив в раунде плей-офф греческому "Олимпиакосу" (0:4; 1:2).

Также впервые в истории в основной сетке ЛЧ сыграют сразу три российских клуба. Бронзовый призер РПЛ прошлого сезона "Краснодар" будет в третьей корзине при жеребьевке, занявший второе место московский "Локомотив" - в четвертой, а чемпион страны питерский "Зенит" - в первой.

Жеребьевка группового этапа состоится в четверг в швейцарском Ньоне и начнется в 18:00 по московскому времени. Представители одной страны и корзины не могут попасть в одну группу, также не сыграют между собой до финала команды из России и Украины.

Первые матчи группового этапа пройдут 20 октября. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Стамбуле.

Добавим, что "Краснодар" - седьмой российский клуб, пробившийся в основную сетку главного еврокубка. Последним новичком от РФ четыре года назад был "Ростов". Также на главной европейскоей арене в свое время выступали московский "Спартак", ЦСКА и казанский "Рубин".