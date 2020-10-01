MMAnytt / youtube.com/ Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья

MMAnytt / youtube.com/

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья ответил на обвинения в возможном употреблении стероидов из-за опухшей правой груди.

По словам спортсмена, его грудь стала расти восемь недель назад. Девушка бойца предложила ему сходить к врачу, но он решил совершить этот визит после титульного поединка.

"Я не хочу говорить об этом, пока сам все не узнаю. Из того, что я смог нагуглить, обычно растут сразу обе груди, но у меня проблема только с одной. Забавно, если я умру от рака через пять месяцев. Я помню, как всякие клоуны смеялись над Чедвиком Боузманом из-за того, что он сильно похудел, а когда он умер, все узнали, через что ему пришлось пройти, и он стал героем", - заявил Адесанья в интервью ESPN.

В минувшие выходные на турнире UFC 253 в Абу-Даби Исраэль успешно защитил титул в среднем весе, победив техническим нокаутом во втором раунде бразильца Пауло Косту. Всего на счету 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях в ММА.

После боя на странные формы чемпиона обратил внимание бывший обладатель титула UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. "Что с правой титькой Иззи?" - написал он в соцсетях. Многие фанаты сочли это признаком гинекомастии, которая может развиться из-за приема запрещенных препаратов.

"Учитывая то, что я показал в октагоне, я бы и сам решил, что сижу на стероидах. Просто нельзя одержать подобную победу, он точно на чем-то сидит! Несколько минут назад я сдал анализы и сделал пару снимков, так что просто буду ждать результатов. Может быть, я расскажу, что со мной. А может быть, позволю людям продолжать болтать - это ведь так забавно", - добавил боец.