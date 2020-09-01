FC ROSTOV / YouTube "Ростов" узнал возможных соперников по стартовому матчу в квалификации Лиги Европы

FC ROSTOV / YouTube

Российский футбольный клуб "Ростов" сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с победителем противостояния между казахстанским "Кайратом" и его соперником по второму квалификационному раунду. Таковы результаты жеребьевки, которая прошла во вторник в швейцарском Ньоне.

Оппонентом казахстанской команды станет победитель пары первого раунда между "Маккаби-Хайфа" (Израиль) и "Железничаром" (Босния и Герцеговина), которые не смогли выявить сильнейшего 27 августа в Хайфе из-за случаев заражения коронавирусом в команде из Сараева.

Ростовчане получили право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы благодаря пятому месту в предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Стартовый матч в еврокубке они проведут на своем поле 24 сентября.

ℹ️ "Ростов" в 3-м отборочном раунде #ЛигаЕвропы сыграет с "Маккаби" из Хайфы, "Железничаром" или "Кайратом" ⚽️



???? Результаты жеребьевки ➡️ https://t.co/gD6iJCOrjv pic.twitter.com/0bOhmbCYlC— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 1, 2020

Все противостояния первых трех квалификационных раундов турнира пройдут без зрителей в формате одноматчевых противостояний.

Ранее "Ростов" уже дважды играл во втором по значимости европейском клубном турнире и в сезоне-2016/17 дошел до 1/8 финала, где уступил английскому "Манчестер Юнайтед".

По итогам жеребьевки также стало известно, что московское "Динамо" в случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы получит в соперники испанскую "Гранаду" или албанскую "Теуту". Во втором квалификационном раунде бело-голубые 17 сентября встретятся в Грузии с тбилисским "Локомотивом".