Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и национальной сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался в Праге на 62-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

В августе чешские СМИ писали об экстренной госпитализации специалиста в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге из-за проблем со здоровьем.

"Последний месяц был битвой за его жизнь, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил, - цитирует сына тренера Милоша Ржигу-младшего чешский портал Isport. - И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он делал для других".

Ржига до недавнего времени возглавлял сборную Чехии по хоккею. В КХЛ он тренировал московский "Спартак", петербургский СКА, подмосковный "Атлант", омский "Авангард" и братиславский "Слован".

На 62-м году жизни скончался тренер Милош Ржига.



В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011.



Выражаем соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/ORA9D0odQI— КХЛ (@khl) September 1, 2020

"Спартак" он дважды выводил в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для красно-белых за время выступлений в КХЛ. С "Атлантом" Ржига дошел до финала Кубка Гагарина 2011 года, где уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".