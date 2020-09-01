Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник вынес наказание главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву за его проступок на матче 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (1:1).

Специалист получил одноматчевую дисквалификацию за оскорбление главного арбитра с использованием ненормативной лексики.

После матча, который состоялся 30 августа, Мусаев что-то высказал главному арбитру встречи Сергею Карасеву, после чего демонстративно поаплодировал. В ответ на это судья показал тренеру красную карточку.

"Мы рассмотрели рапорт судьи Карасева - он объяснил, по каким причинам был удален Мусаев. В том числе он написал, что главный тренер "Краснодара" выразил недовольство словами и жестами, а именно аплодисментами в сторону судьи; после этого Карасев показал ему красную карточку, руководствуясь правилами игры. При этом Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова", - цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.

"Мусаев признал, что это был эмоциональный поступок и он не должен был так поступать в данной ситуации. Он принес извинения за свой поступок и сказал, что впредь подобного не повторится. Учитывая все обстоятельства, КДК принял решение дисквалифицировать Мусаева на один матч", - добавил руководитель КДК.

"Краснодар" после шести туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.