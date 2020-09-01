ПФК «Арсенал» В конце первого тайма за споры с арбитром был удален футболист туляков Даниил Лесовой

ПФК «Арсенал»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" после матча с московским "Спартаком" обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой не назначать судью Алексея Матюнина на матчи с участием команды, а также проверить этого арбитра на полиграфе.

Матюнин обслуживал матч 6-го тура Премьер-лиги (РПЛ), в котором "Арсенал" 29 августа на выезде уступил "Спартаку" (1:2). В конце первого тайма за споры с арбитром был удален футболист туляков Даниил Лесовой. Он пытался убедить ассистента главного судьи в том, что мяч покинул пределы поля не от него, а от игрока красно-белых.

"Мы написали официальное письмо в РФС, в нем есть два пункта, - заявил Балашов ТАСС. - В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком". Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным".

По мнению Балашова, действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры, поэтому клуб считает важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери. Гендиректор "Арсенала" также назвал работу системы видеоассистента рефери (VAR) общей системной проблемой. Ему не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие, не менее важные и ключевые, - нет.

После первого тура РПЛ владелец "Спартака" Леонид Федун публично выражал недовольство работой судей и пригрозил снять команду с чемпионата. Впоследствии главный арбитр встречи "Спартака" и "Сочи" (2:2) Василий Казарцев, а также отвечавший в матче за систему видеопомощи арбитрам (VAR) Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. Казарцев отстранен от работы на неопределенное время, Еськов также пока больше не приглашался для работы на других встречах.

"Нам искренне жаль, что тема судейства затмевает сейчас непосредственно игру и сам футбол. Практически после каждого тура чемпионата мы имеем грандиозный судейский скандал. Это в корне неправильно и печально. Но еще более неверно и абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей", - резюмировал Балашов, чей клуб после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.