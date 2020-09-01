MediaWhalestock / DepositPhotos Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли

MediaWhalestock / DepositPhotos

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли, одолев "Бостон Брюинз" во втором овертайме пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Молнии" закрыли серию со счетом 4-1 и ждут победителя противостояния между "Филадельфией" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы", в составе которой шайбы забросили Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Виктор Хедман, у проигравших отличились Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

Российский голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 45 бросков и был признан второй звездой матча.

Его партнер по команде форвард Никита Кучеров получил клюшкой по лицу в борьбе с защитником "Бостона" Здено Харой и покинул площадку, проведя на льду чуть больше 9 минут.

#GoBolts Nikita Kucherov is down after this high-stick in front of the net from #NHLBruins Zdeno Chara pic.twitter.com/OUB5qWC6BR— Here's Your Replay ⬇️ (@TheReplayGuy) August 31, 2020

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто.