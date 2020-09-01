si.robi / wikipedia.org Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США по теннису

si.robi / wikipedia.org

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте Открытого чемпионата США по теннису. Дорогу в следующий раунд соревнований Большого шлема 70-й ракетке мира преградила 18-летняя украинка Марта Костюк, занимающая 137-е место мирового рейтинга.

Встреча первого круга соревнований продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Костюк, которая во втором раунде US Open сыграет с американкой Кори Гофф или с Анастасией Севастовой из Латвии.

Лучшим достижением Касаткиной на турнирах Большого остаются выходы в четвертьфинал Roland Garros и Уимблдона.

Также не смогли выйти во второй круг US Open россиянки Ирина Хромачева и Анна Блинкова, которые уступили американкам Шелби Роджерс и Дженнифер Брэди соответственно.

New York City has been through a lot.



But we're tough. We have a way of making our voices heard. And we're ready show the world what we're made of. #USOpen pic.twitter.com/Uk2X7c5GKd— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2020

В мужской сетке на старте US Open завершил борьбу россиянин Евгений Донской, которого вынудил зачехлить ракетку Хуан Игнасио Лондеро. Стартовая встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:5 в пользу аргентинца, который занимает 62-ю строчку мирового рейтинга. Он выходит на победителя матча между хорватом Борной Чоричем и испанцем Пабло Андухаром.

30-летний Донской располагается на 114-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На US Open он доходил до третьего круга, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет 53,4 млн долларов. Соревнования в основной сетке турнира стартовали 31 августа.