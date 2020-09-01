Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом"

Швед Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским футбольным клубом "Милан" еще на один сезон. Как уведомляет пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

38-летний форвард уже присоединился к команде на тренировочной базе и принял участие в первой тренировке.

Ибрагимович в декабре 2019 года перешел в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" и подписал контракт с "россонери" до конца сезона. С тех пор он отыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Златан уже выступал в составе миланского клуба с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии и обладателем суперкубка страны.

Ибрагимович - один из самых титулованных футболистов мира. На протяжении карьеры он также выигрывал чемпионаты Нидерландов, Испании и Франции, кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, за которую отличился 62 раза в 116 матчах.