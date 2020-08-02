CosminIftode / DepositPhotos Футбольный клуб "Арсенал" на лондонском стадионе "Уэмбли" переиграл "Челси" со счетом 2:1 в финале Кубка Англии по футболу. В составе победителей два мяча забил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (28' с пенальти, 67')

CosminIftode / DepositPhotos

Футбольный клуб "Арсенал" на лондонском стадионе "Уэмбли" переиграл "Челси" со счетом 2:1 в финале Кубка Англии по футболу. В составе победителей два мяча забил габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (28' с пенальти, 67').

У "аристократов" отличился форвард Кристиан Пулишич (5'). К слову, полузащитник "Челси" Матео Ковачич (73') был удален с поля в концовке встречи за вторую желтую карточку.

"Начало получилось трудным, мы быстро пропустили мяч. Но я знал, что парни не сдадутся. Потом мы провели, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил команду. Очень горд, что представляю этих игроков и этот клуб, - сказал главный тренер канониров Микель Артета ВВС. - Для нас это двойная награда. Важно, чтобы "Арсенал" выступал в еврокубках. Мы все сделали это, поэтому я счастлив".

Клубы в третий раз в истории встретились в финале турнира, все три раза победу праздновал "Арсенал".

"Арсенал" в четырнадцатый раз стал обладателем Кубка Англии, что является рекордным показателем. Благодаря победе лондонский клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, так как в чемпионате Англии "Арсенал" занял восьмое место.

Get much sleep? Neither did we ????



But we still woke up feeling like ????????????????! pic.twitter.com/F9g1PO7Xb9— ???? Arsenal (@Arsenal) August 2, 2020

Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу (проводится с 1871 года).