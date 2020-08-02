Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят досрочно выбыл из гонки на Гран-при Великобритании "Формулы-1". На автодроме "Сильверстоун" пилот занимал 12-е место в гонке, но на 13-м круге допустил ошибку в скоростном повороте и потерял контроль над болидом.

Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину и врезался в отбойник. Машина сильно повреждена, но Даниил не пострадал и самостоятельно покинул болид.

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Safety Car is out again - a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm— Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Победителем четвертого этапа стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выигравший третью гонку подряд в текущем сезоне и седьмую - на домашнем этапе, по этому показателю он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1", опередив Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции.

Всего за карьеру Льюис одержал 87 побед, рекорд принадлежит семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру (91).

Вторым финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим - монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

???? TOP 10 FINISHERS ????



Hamilton ????

Verstappen

Leclerc

Ricciardo

Norris

Ocon

Gasly

Albon

Stroll

Vettel#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Eqzj8C2FmB— Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Следующий этап "Формулы-1" также состоится на трассе "Сильверстоун", заезды состоятся с 7 по 9 августа.