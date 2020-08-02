Московский футбольный клуб "Спартак" заключил контракт с нападающим Александром Кокориным. Соглашение с 29-летним форвардом подписано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Кокорин перешел в столичную команду на правах свободного агента.

"Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первому матчу, - приводит слова Александра официальный сайт клуба. - Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд "Спартак" был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь "Спартаку" стать сильнее и вернуться наверх".

⚡️ Александр Кокорин - футболист "Спартака"!



Добро пожаловать, Саша!https://t.co/D7oz8rzS5g— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) August 2, 2020

В прошлом сезоне Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем чемпионате России Александр провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи".