Pixabay.com В Торонто хоккеисты "Каролины" в матче предварительного раунда плей-офф победили "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в первой официальной встрече НХЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса

Pixabay.com

В Торонто хоккеисты "Каролины" в матче предварительного раунда плей-офф победили "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в первой официальной встрече НХЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Слэвин (2'), Себастьян Ахо (27') и Мартин Нечас (51'). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей. У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (35') и Марк Стаал (59'). Форвард Артемий Панарин, который номинирован на приз самому ценному игроку сезона, сделал голевой пас.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустил матч из-за проблем со здоровьем, а нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

GAME ONE IS OURS pic.twitter.com/fweLpugemk— Carolina Hurricanes (@Canes) August 1, 2020

Следующую игру предварительного раунда плей-офф клубы проведут 3 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Напомним, что команды, занявшие первые четыре места в конференциях, разбиты на две группы. Они проведут круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.