23-летний голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, который не примет участия в матчах плей-офф НХЛ из-за серьезного повреждения, получил травму, находясь в России, причем она не была связана с возможными занятиями на льду, сообщает Washington Post.

По словам генерального менеджера Брайана Маклеллана, Самсонов не поставил об этом в известность тренерский штаб и медиков столичного клуба.

Самсонов не выходил на лед во время тренировочного лагеря и не был включен в команду на участие в плей-офф. Характер травмы или как она была получена не были раскрыты "столичными", но при этом Маклеллан считает, что Самсонов будет готов к старту нового сезона.

ICYMI: Rookie goaltender Ilya Samsonov sustained an off-ice injury in Russia prior to NHL restart, per Caps GM https://t.co/6vsxop2VTG— Samantha Pell (@SamanthaJPell) July 31, 2020

Самсонов считался сменщиком основного голкипера Брэйдена Холтби и имел неплохие шансы побороться за статус первого номера, так как у Холтби заканчивается контракт. Теперь дублером Брэйдена станет чех Витек Ванечек.