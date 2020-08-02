Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск дисквалифицированного на четыре года российского прыгуна в высоту Александра Шустова к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российский прыгун в высоту Александр Шустов, дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, ранее говорил, что не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. В течение 45 дней спортсмен имел право подать апелляцию в панель арбитров Спортивного арбитражного суда, которая является конечной инстанцией.

"Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал иск Александра Шустова и открыл дело "Шустов против Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской федерации легкой атлетики", - сказала ТАСС сотрудница пресс-службы CAS Кэти Хогг.

Ранее Шустов утверждал, что он был дисквалифицирован за участие в неизвестной ему допинговой программе, хотя ни в одной взятой у него пробе не были обнаружены запрещенные вещества.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

В декабре 2016 года Шустов был выбран членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, но спустя некоторое время приостановил работу в организации в связи с тем, что его фамилия значилась в так называемом списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием допингового скандала в российском спорте.