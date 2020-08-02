Пилот Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл вторую гонку четвертого этапа гоночной серии "Формула-3", который завершился в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".

19-летний российский пилот, стартовав с первой позиции, сумел сохранить лидерство на протяжении всего соревнования. Победа стала первой в "Формуле-3" в карьере Смоляра.

"Это моя первая победа в "Формуле-3", и она была сложной, - сказал Смоляр после успеха. - Несколько раз мне надо было защищать свою позицию, но я очень доволен машиной и очень счастлив, что смог сохранить первое место. Гонка была потрясающей, и я надеюсь, что это лишь начало, и мы сможем бороться и дальше".

Второе место занял германский пилот команды Trident Давид Бекманн, третьим финишировал британец Клемент Новалак из Carlin.

The moment that @AlexSmolyar1 became an #F3 race winner... ????



The rapid Russian led from lights out to win Race 2! ????#BritishGP ???????? pic.twitter.com/KT2nsGM72K— Formula 3 (@FIAFormula3) August 2, 2020

После четырех этапов в личном зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри из Prema (94 очка). На втором месте находится его партнер по команде американец Логан Сарджент (76), на третьем - Бекманн (61,5). Смоляр занимает девятую позицию (30).

Смоляр проводит дебютный сезон в "Формуле-3". В 2019 году он выступал в европейском кубке "Формула-Рено", в котором стал третьим по итогам сезона.