51-летний Сергей Юран, увольнение которого из "Химок" получилось резонансным, заявил, что он подаст иск против подмосковного клуба в УЕФА.

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"Все это попахивает рейдерством. Потому что надо было делать все быстро. Быстро уволить одних, так же быстро назначить других. Это мне напоминает 90-е, - сказал Юран "РБ-Спорт". - Этим они нарушили спортивные законы. По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было.

Я имею двойное гражданство - российское и португальское. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Мне звонят многие журналисты из Европы. Это резонанс. Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Вчера даже Юрий Павлович Семин звонил. Заявил, что у него была такая же ситуация в "Локомотиве". Сказал бороться до конца.

Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем".

Юран ранее работал в тренерском штабе "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику" и армянский клуб "Мика".

В качестве игрока Юран выступал за луганскую "Зарю", киевское "Динамо", "Спартак", а также за португальские "Бенфику" и "Порту", английский "Миллуол", немецкие "Фортуну" и "Бохум" и австрийский "Штурм".

В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 1994 года, в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом Европы 1990 года. Юран является чемпионом СССР, России и дважды чемпионом Португалии в составе разных клубов.