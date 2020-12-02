Pixabay.com Старт теннисного турнира Australian Open-2021 перенесен на три недели

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Старт первого в сезоне-2021 турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису - будет перенесен с 18 января на 8 февраля. Об этом сообщает исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили. Всем игрокам придется пройти двухнедельный карантин.

"На согласование всех вопросов ушло много времени, но хорошая новость в том, что мы, похоже, сможем начать турнир 8 февраля. Игроки после 15 января должны будут провести двухнедельный карантин, но правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников турнира, чтобы они смогли подготовиться к соревнованиям Большого шлема", - цитирует Тили издание The Daily Telegraph.

Федерация тенниса Австралии организует и оплатит чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следует приехать 15-18 января.

По словам директора Tennis Australia, условия будут строгими, но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать перед полными трибунами.

The Australian Open start date has been confirmed, with players to face strict COVID-19 measures and quarantine restrictions. https://t.co/LpB01MhOKC— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) December 2, 2020

Из номера в гостинице, в которой будет проходить карантин, игроки смогут выходить максимум на пять часов в день. По ходу первой недели у них будет по одному спарринг-партнеру для всех тренировок, но на второй неделе карантина группы расширятся до четырех человек.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией начало Australian Open-2021 может быть перенесено на февраль или март, а на самом турнире хотят отменить квалификационные матчи.

Australian Open традиционно является первым среди турниров серии Большого шлема в сезоне. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.