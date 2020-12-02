Биатлониста Шопина дисквалифицировали и выгнали из сборной за нарушение режима
 
Биатлониста Шопина дисквалифицировали и выгнали из сборной за нарушение режима
Marcus Cyron / wikimedia.org

Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Атлета также исключили из основного состава сборной страны за нарушение спортивного режима. В чем именно заключался проступок 27-летнего спортсмена - покрыто тайной.

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины", - сообщил ТАСС глава дисциплинарного комитета Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Во вторник на сайте министерства спорта РФ появилось сообщение, что Шопин исключен из основного списка кандидатов в состав сборной РФ на сезон-2020/21 за нарушение спортивного режима.

Отстранение началось 6 ноября и продлится до 6 ноября следующего года. О принятом решении СБР уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Подробности проступка атлета не смог раскрыть даже его личный тренер Юрий Охотников, который шокирован этой историей.

"Он отстранен за неспортивное поведение, подробности не могу сказать. Я был с региональной командой, он - со сборной. Конечно, я был шокирован, мне даже неприятно все это комментировать", - сказал Охотников РИА "Новости".

Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года. В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 - 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия). В первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске, Шопин не участвовал.