Биатлониста Шопина дисквалифицировали и выгнали из сборной за нарушение режима

Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на один год за нарушение дисциплины. Атлета также исключили из основного состава сборной страны за нарушение спортивного режима. В чем именно заключался проступок 27-летнего спортсмена - покрыто тайной.

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины", - сообщил ТАСС глава дисциплинарного комитета Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

Во вторник на сайте министерства спорта РФ появилось сообщение, что Шопин исключен из основного списка кандидатов в состав сборной РФ на сезон-2020/21 за нарушение спортивного режима.

Отстранение началось 6 ноября и продлится до 6 ноября следующего года. О принятом решении СБР уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Юрий Шопин дисквалифицирован на год за нарушение спортивной дисциплины и исключен из состава сборной https://t.co/5obFVmd5MR pic.twitter.com/SKwvQAxJKG— Журнал Лыжный спорт (@RuSkiMagazine) December 1, 2020

Подробности проступка атлета не смог раскрыть даже его личный тренер Юрий Охотников, который шокирован этой историей.

"Он отстранен за неспортивное поведение, подробности не могу сказать. Я был с региональной командой, он - со сборной. Конечно, я был шокирован, мне даже неприятно все это комментировать", - сказал Охотников РИА "Новости".

Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года. В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 - 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия). В первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске, Шопин не участвовал.