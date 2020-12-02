Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе 58-летний американец Эвандер Холифилд вызвал на поединок своего не менее титулованного соотечественника Майка Тайсона. Холифилд публично обратился с предложением провести бой к давнему конкуренту, который когда-то откусил ему кусочек уха.

Холифилда воодушевил камбэк 54-летнего Тайсона, в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе проведшего выставочный бой с другим ветераном бокса - 51-летним Роем Джонсом-младшим. В одном из недавних интервью Тайсон упомянул, что все еще заинтересован в реванше с Эвандером.

"Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет, и теперь мяч на твоей стороне, я готов", - цитирует портал MMA Fighting вызов Холифилда, который провел свой последний поединок в 2011 году.

Холифилд и Тайсон в период с 1996 по 1997 год провели два поединка, в обоих победу одержал Эвандер. Первый завершился нокаутом в 11-м раунде, а реванш был прерван после того, как Майк в клинче откусил сопернику кусочек уха. Тайсона тогда дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Mike Tyson Vs Evander Holyfield Book it pic.twitter.com/0pSXY9vjxX— Charles Smith (@Cg3Charles) May 6, 2020

Эвандер Холифилд становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. В его активе 57 боев, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.