Пресс-служба ФК «Локомотив» "Локомотив" попрощался с шансами на плей-офф Лиги чемпионов после поражения от "Зальцбурга"

Пресс-служба ФК «Локомотив»

Футболисты московского "Локомотива" уступили австрийскому "Зальцбургу" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и вслед за "Зенитом" и "Краснодаром" досрочно попрощались с шансами на выход в плей-офф турнира.

Встреча в Москве и завершилась со счетом 1:3 в пользу чемпионов Австрии, которые хладнокровно реализовали свои моменты и одержали первую победу в группе.

В составе визитеров дублем отметился хавбек Мегрим Бериша (28', 41'), еще один точный удар нанес форвард Карим Адейеми (81'). Хозяева на все это ответили голом Антона Миранчука (79') с пенальти за фол на Зе Луише.

"Неудачный результат, - констатировал главный тренер "Локомотива" Марко Николич. - Ничего не получилось в первом тайме. В перерыве сделали три замены, и во втором тайме команда билась. Сделали все, чтобы вернуться в игру, но пропустили гол через минуту после того, как забили. Нужно поддержать команду и готовиться к следующей игре. У нас было много потерь в полузащите".

Впервые в истории в главном клубном футбольном турнире Европы выступают сразу три российских клуба и "Локомотив" сумел продержаться дольше остальных. "Зенит" и "Краснодар" потеряли шансы на выход из группы еще в прошлом туре.

При этом с учетом московского ЦСКА, бесславно выступающего в Лиге Европы УЕФА, стартовая безвыигрышная серия отечественных команд в еврокубках составляет уже 17 матчей.

Конкретно "Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов уже десять игр. Впрочем, даже при такой серии железнодорожники сохраняют теоретические шансы на третье место в группе и путевку в Лигу Европы. Для этого им в последнем туре нужно побеждать действующих чемпионов Старого света из "Баварии" и ждать осечки "Зальцбурга" в матче с "Атлетико".

В параллельном матче пятого тура группы А "Атлетико" и "Бавария" сыграли вничью 1:1.

Мадридскому клубу удалось прервать рекордную победную серию мюнхенцев, насчитывавшую 15 матчей. В прошлом розыгрыше ЛЧ команда Ханса Флика одержала 11 побед подряд, еще четыре - на старте нынешнего.

???? Who will join Bayern in last 16? #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020

В других матчах дня донецкий "Шахтер" нанес второе поражение мадридскому "Реалу", а "Ливерпуль" и "Порту" вышли в 1/8 финала.