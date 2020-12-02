Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал на 600 евро аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси за акцию в память ушедшего из жизни соотечественника Диего Марадоны, устроенную во время игры с "Осасуной". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Sport.es.

29 ноября в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Осасуну" со счетом 4:0. Автором четвертого гола стал Месси. Поразив ворота, аргентинец снял свою футболку, под которой оказалась форма аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10 на спине.

Скончавшийся 25 ноября Диего Марадона играл за эту команду а 1993 году, а в молодежном составе "Олд Бойз" до перехода в систему "Барселоны" выступал Месси.

La muerte de Maradona | Sancionaron a Lionel Messi por el homenaje al Diez con la camiseta de Newell's https://t.co/3cPz3HoWGK— TodaPasion (@TodaPasion) December 2, 2020

Отмечается, что Лионель избежал максимального штрафа для устроителей подобных акций во время матчей в размере 3000 евро.

За свою акцию Месси также получил желтую карточку. Позднее "Барселона" обратилась в RFEF с просьбой отменить предупреждение игроку, учитывая контекст. Однако комитет не стал отменять решение главного арбитра матча.