Haas F1 Team / Facebook 21-летний немецкий пилот Мик Шумахер подписал контракт с американской командой "Хаас", выступающей в чемпионате мира по автогонкам "Формула-1"

Haas F1 Team / Facebook

21-летний немецкий пилот Мик Шумахер подписал контракт с американской командой "Хаас", выступающей в чемпионате мира по автогонкам "Формула-1". Конюшня объявила о подписании с 2021 года долгосрочного договора с сыном семикратного чемпиона "королевских гонок" Михаэля Шумахера.

Накануне стало известно, что вторую вакансию в "Хаас" отдали 21-летнему сыну российского миллиардера Никите Мазепину. Шумахер и Мазепин сменят в "Хаасе" дуэт пилотов в составе француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена.

Шумахер-младший примет участие в первой практике Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в текущем сезоне.

"Перспектива попасть в "Формулу-1" в следующем сезоне делает меня невероятно счастливым, у меня просто нет слов. Я хотел бы поблагодарить "Хаас" и академию "Феррари" за оказанное мне доверие. Также благодарю своих родителей, я обязан им всем. Всегда верил, что осуществлю свою мечту о "Формуле-1", - заявил новичок после подписания контракта.

Germany's @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

В текущем сезоне Мик выступает за команду Prema в "Формуле-2" и лидирует в зачете пилотов.