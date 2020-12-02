ChiccoDodiFC / DepositPhotos Швеция и Финляндия присоединились к бойкоту Кубка мира по лыжным гонкам

ChiccoDodiFC / DepositPhotos

Сборные Швеции и Финляндии по лыжным гонкам в полном составе пропустят два декабрьских этапа Кубка мира из-за ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом вслед за норвежцами проинформировали в среду национальные ассоциации лыжного спорта этих стран.

На декабрь запланированы два этапа Кубка мира - в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).

"Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом", - говорится в заявлении финнов, которые пока не готовы гарантировать свое участие в соревнованиях и в 2021 году.

По словам врача финской сборной Марит Валтонен, первый этап Кубка мира в Руке показал, что отношение к коронавирусу у людей значительно различается. Из-за этой разницы в понимании организовать безопасный "пузырь" для спортсменов должным образом не удалось.

Об аналогичном решении в среду заявила Ассоциация лыжного спорта Швеции, о возможности участия в многодневке "Тур де Ски" ассоциация объявит позднее.

"Решение отказаться от предстоящих этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Мы отдает себе отчет в том, что оно вызовет разочарование у зрителей, ждущих от нас новой порции развлечений. Но это решение кажется единственно правильным, когда мир становится с ног на голову", - заявил глава шведской ассоциации Даниэль Фореус.

Первым о пропуске декабрьских этапов на этой неделе объявил лидер сборной Норвегии - трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, которого позднее поддержала вся скандинавская команда.