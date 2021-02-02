Сборная России по теннису обыграла аргентинцев в стартовом матче Кубка АТР

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Сборная России выиграла у команды Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, соревнования в рамках которого проходят в Мельбурне.

В первой встрече россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку мирового рейтинга, Пелья - 44-ю.

Во второй одиночной игре четвертая ракетка мира Даниил Медведев со счетом 7:5, 6:3 одолел аргентинца Диего Шварцмана, занимающего девятое место в рейтинге ATP.

Таким образом, сборная России досрочно выиграла матч со счетом 2-0, но впереди еще парный поединок.

Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

В розыгрыше ATP Cup принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.