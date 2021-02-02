Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу может грозить до 10 лет тюремного заключения по обвинениям в коррупции и сокрытии допинг-проб российских спортсменов

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Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу может грозить до 10 лет тюремного заключения по обвинениям в коррупции и сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщила представитель норвежского органа по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями (Økokrim) Труде Стангхелле.

"За масштабную коррупцию предусмотрено наказание в виде десяти лет тюрьмы, - приводит слова Стангхелле РИА "Новости" со ссылкой на TV2. - Ведутся допросы, проверка документации, мы на постоянной основе сотрудничаем с Австрией. Конкретных деталей я пока не знаю. Økokrim серьезно относится к этому делу. Есть обвинения в масштабной коррупции, для расследования выделено много ресурсов".

IBU на прошлой неделе опубликовал отчет независимой комиссии по деятельности Бессеберга, в котором говорится, что к нему есть вопросы по поводу нарушений правил IBU, связанных, в числе прочего, с возможной защитой интересов российских биатлонистов без должных на то оснований.

Økokrim: - Besseberg-saken blir prioritert https://t.co/GAZPlviHE0 — TV 2 Sporten (@2sporten) February 2, 2021

Økokrim сотрудничает по делу Бессеберга с прокуратурой Австрии. Правоохранительные органы этой страны в 2018 году провели полицейский рейд в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Была изъята переписка Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш.

Функционеры подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов на основании показаний информатора Григория Родченкова , вследствие чего Бессеберг был вынужден покинуть пост главы организации. Называлась даже общая сумма взяток - от 240 до 300 тысяч евро. Также утверждалось, что Россия оплачивала Бессебергу охоту и услуги проституток .

Дело Бессеберга, который отвергает все обвинения, должно быть расследовано до конца 2021 года.