Недовольным властью предложили выплеснуть негатив на боксерском ринге

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Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, устраивающим акции протеста по стране, что так вести себя не следует. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, поднявший вопрос о патриотическом воспитании.

"Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства - это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует", - цитирует Щекутьева РИА "Новости" .

В воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального. Было адержано более 5100 человек - это рекорд за всю новейшую историю протестного движения в РФ.

"Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем", - добавил Щекутьев.