Российские биатлонисты на стартующем 10 февраля в словенской Поклюке чемпионате мира будут соревноваться в новой форме, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства

Союз биатлонистов России

Российские биатлонисты на стартующем 10 февраля в словенской Поклюке чемпионате мира будут соревноваться в новой форме, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на них будет отсутствовать национальная символика.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР), СБР рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты.

Действующие с декабря двухлетние санкции WADA запрещают российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх соревноваться в форме, на которой нанесены государственные символы - флаг и герб.

На комбинезонах к чемпионату мира нанесен монохромный логотип СБР, причем разрешена только англоязычная аббревиатура организации - RBU (Russian Biathlon Union). Тот же логотип будет размещен на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире.

Если российская сборная завоюет золото первенства планеты, то в ее честь на церемонии награждения будет исполняться гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Кроме того, заявленный на турнир состав сборной должен быть согласован со Всемирным антидопинговым агентством. России предписано представить расширенную заявку на тот случай, если кто-то из спортсменов не пройдет проверку.