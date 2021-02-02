Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка Киевской области, с сезона 2019/2020 выступающий в украинской Премьер-лиге, отчислил из своих рядов бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева за грубое нарушение режима.

Как сообщает Tribuna.com , 35-летний украинец на сборе в турецкой Анталии прибыл на товарищеский матч против "Руха" из Бреста в состоянии алкогольного опьянения. В игре "Рухом" (2:2) форвард вышел в стартовом составе, однако его заменили уже на 10-й минуте.

После этого ветеран сразу был отчислен из команды. На уходе форварда настоял главный тренер Руслан Костышин. Футболист уже отправился в Киев, тогда как команда продолжает тренироваться на сборе в Турции.

Как отмечается, Селезнева отчислили из "Колоса" после третьего предупреждения. Впервые он нарушил режим в октябре 2020 года, но тогда в ситуацию вмешался президент клуба Андрей Засуха и не стал наказывать ветерана под свою ответственность.

ФК "Колос" представил Селезнева 2 сентября 2020 года. За это время нападающий провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей с пенальти.