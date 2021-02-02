Большую часть матчей ЧМ-2021, который пройдет с 26 мая по 6 июня, примет "Арена-Рига"

Arenariga.com

Латвия будет единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года после исключения Белоруссии из числа организаторов этого турнира. Соответствующее решение во вторник принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). Все матчи первенства планеты пройдут в Риге, а все 16 команд разместят в одном отеле.

Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск, однако 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии из-за нестабильной ситуации в стране. Во вторник рассматривались три варианта проведения турнира - в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

Как уточняет пресс-служба IIHF, большую часть матчей ЧМ-2021, который пройдет с 26 мая по 6 июня, примет "Арена-Рига". Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, преобразованный в ледовую арену на 6 000 мест.

"Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе", - сообщается на сайте IIHF.

Отмечается, что из-за близкого расположения мест проведения игр при необходимости может быть реализована концепция "пузыря". А в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии на арены даже могут пустить зрителей.

Латвия уже принимала чемпионат мира в 2006 году. Турнир 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но не состоялся из-за эпидемии COVID-19.