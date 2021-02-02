Под Тверью лыжника сбила машина во время прохождения трассы

Lord of Vorlon / YouTube

В Тверской области на лыжне у спортивной базы областной КСШОР N 1 имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова в минувшее воскресенье легковой автомобиль сбил лыжника. Молодой человек, который ранее занимался в спортивной школе лыжными гонками, отделался легкими ушибами.

По информации издания "Твериград" , на спуске в нескольких метрах от здания базы лыжника сбила легковушка, которая на полной скорости пронеслась по дороге, пересекающей лыжню. К счастью, молодого человека задело по касательной и он отделался небольшими ушибами, испугом и поломкой инвентаря.

В администрации спортивной базы КСШОР N 1 сообщили, что это первый подобный случай на лыжной трассе, которая была проложена в начале 60-х годов прошлого века. Постепенно пристанционный поселок разрастался и к новым частным владениям и была проложена дорога через лыжню. При этом были поставлены предупреждающие дорожные знаки и щиты, а во время соревнований на перекрестке специально выставляется контролер с красным флагом.

Самое удивительное, что, если сразу после этого ДТП водитель признал свою вину, то буквально через 30 минут он связался с пострадавшим лыжником и потребовал от него оплатить ремонт автомобиля, который также получил незначительные повреждения.

Действительно, по правилам дорожного движения, это лыжник, пересекая проезжую часть, должен был остановиться и убедиться, что ни слева и ни справа не видно приближающихся автомобилей.