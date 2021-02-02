Олег Матыцин

Министерство спорта Российской Федерации

Каждый бюджетный рубль, который был выделен министерству спорта РФ, идет на развитие спорта в России. Об этом по итогам проверки Счетной палатой РФ исполнения бюджета в 2019 году заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета в министерстве спорта РФ отметила снижение дебиторской задолженности в пять раз, но при этом указала на невысокие результаты исполнения государственных программ, отмечает агентство "Р-Спорт" .

Исследование доступности россиянам физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в период с 2018 по 2020 год показало, что эта самая доступность для всех групп населения не была обеспечена.

"Что касается заявления Счетной палаты, подчеркну, что кассовое исполнение федерального бюджета за 2018-2020 годы, включая расходы на массовый спорт и спорт высших достижений, составило 204,5 млрд рублей. Каждый бюджетный рубль Минспорт тратит исключительно на развитие спорта", - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Министр отметил, что прошлый год выдался особенным для спортивной отрасли. По объективным и всем известным причинам сократились массовые занятия и тренировки спортсменов. Это в том числе повлияло на выводы о низкой посещаемости спортивных объектов.

"Что касается расхождения данных статистики, Минспорт приступил к разработке единой цифровой платформы ГИС "Физическая культура и спорт" и корректировке методики расчета. Мы рассчитываем, что информационная система повысит доступность занятий физической культурой и спортом для граждан с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг. А мы получим объективные данные о вовлеченности людей в занятия спортом", - добавил Матыцин.