C начала 2021 года каждая общеобразовательная школа сможет проводить уроки футбола. Программа разработана РФС совместно с Министерством просвещения. В число пилотных регионов вошли Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан

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C начала 2021 года каждая общеобразовательная школа сможет проводить уроки футбола. Программа разработана РФС совместно с Министерством просвещения. В число пилотных регионов вошли Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

"Урок футбола, заменяющий третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ - как мальчики, так и девочки, - научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе, узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и "про качают" навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни - взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе школьных спортивных клубов. В каждом регионе будет создана система, объединяющая школьные спортивные клубы со спортивными школами. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований - Единую школьную футбольную лигу", - сообщается на официальном сайте РФС.

Концовка минувшего года принесла российским болельщикам сплошные разочарования. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова не смогла выиграть в шести матчах подряд. В последней и решающей встрече Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона.

Сам тренер после критики заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", что не собирается добровольно уходить в отставку , переложив ответственность за поражения на самих игроков и кадровые проблемы.

Осенью Россия впервые в истории была представлена в Лиге чемпионов сразу тремя клубами. На групповом этапе "Локомотив" занял последнее место в турнирной таблице. "Зенит" также без побед оказался последним в своем квартете .