Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском местечке Валь-Мюстаир. Претенденты на серебро и бронзу не поделили лыжню.

Большунов победил с результатом 34 минуты 9,8 секунды и обошел Сергея Устюгова по количеству медалей на этапах Кубка мира (44), обновив рекорд для россиян.

Вторым стал хозяин трассы швейцарец Дарио Колонья (+23,5 секунды), а замкнул тройку лучших еще один российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).

Отметим, то из-за пандемии коронавируса в соревнованиях не принимают участия представители сразу нескольких ведущих лыжных держав.

Россиянин Денис Спицов занял пятое место (+34,4), Илья Семиков - восьмое (+43,4), Евгений Белов - девятое (+47,2), Артем Мальцев - 14-е (+49,8), Андрей Мельниченко - 22-е (+1 минута 22,8 секунды), Александр Терентьев - 31-е (+1.46,0), Глеб Ретивых - 42-е (+2.15,4), Алексей Червоткин - 61-е (+3.42,6)

Незадолго до финиша россияне Белов и Червоткин, занимавшие второе и третье места соответственно, столкнулись друг с другом. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. Червоткин признан виновником столкновения и получил трехминутный штраф.

В воскресенье на "Тур де Ски" пройдет мужская гонка преследования.