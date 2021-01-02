Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, одержала победу над сверстниками из Германии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне

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Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, одержала победу над сверстниками из Германии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Игоря Ларионова, в составе которых шайбы забросили Василий Пономарев (09:06) и Данил Башкиров (28:27). У немцев отличился Флориан Элиас (43:24).

Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров.

???? Есть! Обыгрываем команду Германии в 1/4 финала МЧМ - и отправляемся прямиком в полуфинал.

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???????? VS ???????? 2:1

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/T8bi5FjQ7A — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2021

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Соперник россиян определится позднее.

В других четвертьфинальных матчах Финляндия сыграет со Швецией (2 января), Канада встретится с Чехией, а сборная США - со Словакией (оба матча пройдут 3 января).

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.