Дмитрий Бивол

Никита Швед / YouTube

В Манчестере российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей - 118:110, 115:114, 115:113.

"Могу сказать, что рад, что наконец-то отбоксировал спустя полтора года, встряхнулся, нормально скинул ржавчину. Соперник, как и ожидалось, нестандартный, быстрый, подвижный, умный. Весь бой был в фокусе - молодец, надо отдать ему должное", - сказал после боя 30-летний Дмитрий, в послужном списке которого стало 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

31-летний Ричардс впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 16 побед (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. Все поединки Крэйг провел в Великобритании.

На данный момент двое россиян владеют чемпионскими титулами в полутяжелом весе: Бивол (WBC) и Артур Бетербиев (IBF).