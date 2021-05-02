Льюис Хэмилтон

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии - третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Гонка выдалась очень непростой как физически, так и психологически. При столь ветреной погоде сложно собрать все воедино, а допустить ошибку не составляло труда, - сказал Льюис после гонки. - Я на пару дней вернусь домой, чтобы восстановить силы, а потом буду готовиться к следующей гонке".

Вторым к финишу приехал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+29,148), третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+33,530), стартовавший с первой позиции.

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Россиянин Никита Мазепин из "Хааса", участвующий в соревновании благодаря деньгам отца-олигарха , ожидаемо оказался последним (+два круга), заняв 19-е место.

Хэмилтон (69 очков) вышел на чистое первое место в общем зачете чемпионата мира с 69 очками. Ферстаппен (61) располагается на второй позиции, третьим идет британец Ландо Норрис (37) из "Макларена", Мазепин (0) пока выступает очень скромно. Следующий этап состоится с 7 по 9 мая в Испании.