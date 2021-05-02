Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщается на официальном сайте IIHF
Фото: Федерация Хоккея России
Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщается на официальном сайте IIHF
 
 
 
Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщается на официальном сайте IIHF
Фото: Федерация Хоккея России

Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщается на официальном сайте IIHF.

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

В четверг президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира.

Чемпионат мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.