Португальский тренер Жозе Моуринью, который недавно покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", раскритиковал чемпионаты Германии и Франции за отсутствие конкуренции и заявил, что никогда не возглавит клуб из Бундеслиги или Лиги 1.

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"В Германии и Франции ваша судьба предопределена, если вы перейдете в клуб A - "Бавария" или клуб B - "Пари Сен-Жермен". В Англии конкуренция находится на высочайшем уровне. Это меня привлекает. Все дело в давлении. Я хочу его и всегда выберу давление. Я отказываюсь ехать в страну, где нет давления. Отказываюсь", - сказал Моуринью в интервью The Times .

Есть еще одна причина, почему Жозе не поедет тренировать в Германию и Францию в обозримом будущем - он уже подыскал вакансию в другой сфере. Во время чемпионата Европы Моуринью будет вести собственную колонку в The Sun , а на talkSPORT станет радиоведущим.

"Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов, хотя был момент, когда "шпоры" лидировали в чемпионате Англии, но португалец не стал обещать фанатам клуба борьбы за титул.