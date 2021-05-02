В Калгари керлингистки сборной России со счетом 8:7 победили команду Канады в четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира

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В Калгари керлингистки сборной России со счетом 8:7 победили команду Канады в четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира .

В составе российского коллектива выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки пока не потерпели ни одного поражения, следующим соперником будет сборная Эстонии.

На предварительном этапе соревнования 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию.

Canada suffer their second loss of the day as @EinarsonTeam now sit at 1-3 following an 8-7 defeat to undefeated @team_kova of RCF. #WWCC2021 pic.twitter.com/vMJRgMWvuA — TSN Curling (@TSNCurling) May 2, 2021

Турнир является квалификационным к Олимпиаде, чтобы попасть в Пекин, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда.

Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году, четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).