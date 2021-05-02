Хоккеисты сборной России разгромили команду Чехии со счетом 11:1 в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира в США

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Хоккеисты сборной России разгромили команду Чехии со счетом 11:1 в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира в США.

В составе россиян шайбы забросили Матвей Мичков (2', 46', 59'), Прохор Полтапов (14', 39'), Иван Мирошниченко (18'), Арсений Коромыслов (31'), Дмитрий Кателевский (34'), Федор Свечков (48', 52') и Данила Юров (58').

"Была жесткая игра, но мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию, - сказал журналистам главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев. - Что касается малого количества пропущенных шайб и удалений с нашей стороны, то дисциплина всегда - номер один. Дисциплина бьет класс, мы идем дальше с этим девизом".

Вы это видели? Если нет, скорее смотрите - а если да, то наверняка уже хотите пересмотреть. Лучшие моменты матча!#U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/1YgAJRMT7B — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

Сборная России (9 очков) заняла второе место в турнирной таблице группы B. Первыми стали финны (9), в матче с которыми россияне упустили победу на последних минутах встречи.

Россияне в четвертьфинале встретятся с командой Белоруссии (3 мая), чехи - с канадцами (3 мая). В двух других матчах 1/4 финала сыграют сборные США и Швеции (4 мая) и команды Финляндии и Швейцарии (4 мая).