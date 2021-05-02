В Киеве российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали победителями чемпионата Европы в парном разряде

Pixabay.com

В Киеве российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали победителями чемпионата Европы в парном разряде.

Решающая встреча с немцами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем должна была состояться сегодня, но была отменена из-за положительного теста на коронавирус у Ламсфусса. Таким образом, немецкому дуэту было засчитано техническое поражение.

"Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие, - приводит слова Иванова официальный сайт Национальной федерации бадминтона России. - Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все. Нам очень жаль, что не было финала, и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания".

Changes to the finals day due to positive tests https://t.co/zTGOwjU0cJ pic.twitter.com/dzWi3JSFtR — Badminton Europe (@EuropeBEC) May 2, 2021

Созонов и Иванов во второй раз стали чемпионами Европы в парном разряде (2014, 2021). Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде и серебряные награды Европейских игр и Универсиады.

В воскресенье Родион Алимов и Алина Давлетова впервые в российской истории выиграли чемпионат Европы в смешанном парном разряде. Алимов и Давлетова, посеянные под шестым номером, в финале переиграли английскую пару Лорен Смит/Маркус Эллис (1-й номер посева) - 11:21, 21:16, 21:15. Сборная России впервые выиграла две золотые медали на первенстве континента.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в финском городе Вантаа.