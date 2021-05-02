В матче 28-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" с разгромным счетом 1:6 уступил в Санкт-Петербурге "Зениту" и досрочно обеспечил питерскому клубу золотые медали первенства страны

Super Egor / YouTube

В матче 28-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" с разгромным счетом 1:6 уступил в Санкт-Петербурге "Зениту" и досрочно обеспечил питерскому клубу золотые медали первенства страны.

В ворота гостей три мяча забил Сердар Азмун (39', 45+3', 46'), дважды голкипера Маринато Гильерме огорчил Артем Дзюба (19', 51') и один точный удар по воротам "железнодорожников" нанес Малком (67').

У "Локомотива", который до воскресной встречи выиграл восемь матчей подряд в чемпионате России и претендовал на первое место, отличился Франсуа Камано (56').

"Мы счастливы. Ребята - молодцы. Это подарок для болельщиков, - сказал в эфире "Матч ТВ" главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Ребята выдали яркую игру, забили много красивых мячей. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженным чемпионством. То, что это третья победа подряд, - это круто. Легко не бывает никогда".

В турнирной таблице "Зенит" набрал 61 очко и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для преследователей. У идущего вторым "Локомотива" 52 очка, у московского "Спартака", занимающего третье место, - 50 и один матч в запасе.