ПФК «Арсенал» Парфенов сменил Подпалого на тренерском мостике тульского "Арсенала"

ПФК «Арсенал»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" в понедельник объявил о перестановках в тренерском штабе. Пост главного тренера команды перешел от Сергея Подпалого к Дмитрию Парфенову.

Подпалый с 1 июля исполнял обязанности главного тренера после отставки Игоря Черевченко, месяц спустя специалист избавился от приставки и.о.

Теперь вместо Подпалого назначен Дмитрий Парфенов. Срок контракта с 46-летним специалистом не разглашается. Помощниками Парфенова станут Юрий Ковтун и Андрей Данилов, которые также работали с ним в екатеринбургском "Урале" до отставки в июле этого года.

В субботу "Арсенал" проиграл на выезде казанскому "Рубину" (1:3) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). После 13 встреч "оружейники" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

????????????????????????Дмитрий Парфенов - главный тренер "Арсенала"



46-летний специалист сегодня возглавил тульских оружейников.



Подробности????https://t.co/vVG8kpH3dc pic.twitter.com/guYwmfxb2x— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 2, 2020

"Ситуация непростая, но это вызов, тренерская работа - это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас - от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща", - отметил новый наставник команды.

Ранее экс-спартаковец Парфенов тренировал ивановский "Текстильщик" и "Тосно" (Ленинградская область), а последним местом его работы был екатеринбургский "Урал".